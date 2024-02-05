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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig'de buldu! Guardiola'nın öğrencisi...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig'de buldu! Guardiola'nın öğrencisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom, sol bek için de aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City forma şansı bulamayan oyuncu için temasa geçecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig’de buldu! Guardiola’nın öğrencisi...

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, zirve mücadelesini vermeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig’de buldu! Guardiola’nın öğrencisi...

ABDÜLKERİM BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ABDÜLKERİM SAHADA

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig’de buldu! Guardiola’nın öğrencisi...

Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig’de buldu! Guardiola’nın öğrencisi...

Ara transfer döneminde Berkan Kutlu'yu geri çağıran ve Premier Lig'den de Carlos Vinicius ve Serge Aurier hamlelerini yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig’de buldu! Guardiola’nın öğrencisi...

CİMBOM'A PREMIER LİG'DEN SOL BEK

Transfer dönemini bitimine 4 gün kalan Cimbom, sol bek arayışlarını devam ettirirken, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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