Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:44
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom sol bekini Premier Lig'de buldu! Guardiola'nın öğrencisi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom, sol bek için de aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City forma şansı bulamayan oyuncu için temasa geçecek. İşte son dakika haberinin detayları...