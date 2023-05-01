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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:22

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayıp mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken, derbinin ardından transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın yıldız isminin yeni takımı ve bonservisi açıklandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayıp mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken, derbinin ardından transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın yıldız isminin yeni takımı ve bonservisi açıklandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve zirve yarışında çok ağır bir yara aldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, sonrası Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ın gollerine engel olamadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

FARK 3'E DÜŞTÜ

En yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray'da futbolcular, maçın ardından bir hayli üzgündü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...

OLIVEIRA ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş'ın bulduğu 2. golde ciddi bir hata yapan sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, maçın ardından özür diledi.

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