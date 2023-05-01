Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
10:22
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derbi sonrası transfer açıklandı! Galatasaraylıları kahreden haber...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayıp mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken, derbinin ardından transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın yıldız isminin yeni takımı ve bonservisi açıklandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...