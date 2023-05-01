Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayıp mağlup olan Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken, derbinin ardından transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın yıldız isminin yeni takımı ve bonservisi açıklandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...