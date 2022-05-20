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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

Son dakika transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçim öncesi Galatasaray'da kulisler hızlanırken, adaylığını resmen açıklaması beklenen ve seçime güçlü bir listeyle girecek olan Dursun Özbek'in futbol takımı için planını hazırladığı ortaya çıktı. Kötü geçen sezona karşın bazı oyuncuların bireysel performansları üst seviyeye çıkarken, Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Yunus Akgün'le ilgili kararı verdiği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

Son dakika transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçim öncesi Galatasaray'da kulisler hızlanırken, adaylığını resmen açıklaması beklenen ve seçime güçlü bir listeyle girecek olan Dursun Özbek'in futbol takımı için planını hazırladığı ortaya çıktı. Kötü geçen sezona karşın bazı oyuncuların bireysel performansları üst seviyeye çıkarken, Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Yunus Akgün'le ilgili kararı verdiği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

LİSTELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in bugün 18.00'e kadar yönetim kurulu listeleri son halini alacak ve divan kuruluna teslim edilecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarışacağı seçimde sürpriz bir aday beklenmiyor. Metin Öztürk daha önce adaylıktan çekilme kararı almış ve Dursun Özbek'in listesine girmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek transfer için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün...

ERDEN TİMUR DA LİSTEDE

Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibinde Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Erden Timur ve Cemal Özgörkey de listenin diğer ağır topları.

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