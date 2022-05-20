Son dakika transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçim öncesi Galatasaray'da kulisler hızlanırken, adaylığını resmen açıklaması beklenen ve seçime güçlü bir listeyle girecek olan Dursun Özbek'in futbol takımı için planını hazırladığı ortaya çıktı. Kötü geçen sezona karşın bazı oyuncuların bireysel performansları üst seviyeye çıkarken, Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson ve Yunus Akgün'le ilgili kararı verdiği belirtildi.