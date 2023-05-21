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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray'daki gizli pazarlık ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 12:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray'daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sivasspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da moraller tavan yapmış durumda. Ankaragücü maçını kazanması halinde tarihindeki 23. zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı ve taraftarlar heyecanlandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sivasspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da moraller tavan yapmış durumda. Ankaragücü maçını kazanması halinde tarihindeki 23. zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı ve taraftarlar heyecanlandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk için dev bir adım attı ve Ankaragücü maçını beklemeye başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılar Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa, rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın ligde şampiyonluğa ulaşacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

ARTEM DOVBYK HAREKATI

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Artem Dovbyk gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmayı hedefleyen Galatasaray, Dnipro'da oynayan 25 yaşındaki golcü ile ilgili detaylı araştırmalara başlamıştı.

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