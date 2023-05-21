Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray’daki gizli pazarlık ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sivasspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da moraller tavan yapmış durumda. Ankaragücü maçını kazanması halinde tarihindeki 23. zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı ve taraftarlar heyecanlandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...