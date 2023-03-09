Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Van Aanholt'u gelecek yıl için de PSV'ye kiralayan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisinin alınmaması halinde izleyeceği rotayı belirledi. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcünün olası ayrılığında boşluğunu dolduracağı çılgın planı ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...