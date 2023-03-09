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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi'sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:13

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi'sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Van Aanholt'u gelecek yıl için de PSV'ye kiralayan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisinin alınmaması halinde izleyeceği rotayı belirledi. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcünün olası ayrılığında boşluğunu dolduracağı çılgın planı ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Van Aanholt'u gelecek yıl için de PSV'ye kiralayan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisinin alınmaması halinde izleyeceği rotayı belirledi. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcünün olası ayrılığında boşluğunu dolduracağı çılgın planı ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray Kasımpaşa'yla oynayacağı mücadeleye hazırlanırken, yeni sezonun kadrosuyla ilgili çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

Okan Buruk'un kadroda istemediği Patrick van Aanholt'u ara transferde sezon sonuna kadar PSV'ye kiralayan Galatasaray, Hollandalı yıldızı temelli gönderdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki sol bekin yeni sezonda da PSV'de kiralık olarak forma giyeceği kesinlik kazanırken, Galatasaray transfere dair resmi açıklamayı dün akşam saatlerinde yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’sizliğe böyle alışacak! Çılgın plan belli oldu...

ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Mauro İcardi'nin yeni sezonda takımda olup olmayacağı Galatasaraylı taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri.

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