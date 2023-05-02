Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk serüvenini sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'de en son zirve yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Aslan; moral bozmadan Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken, zorlu karşılaşma öncesi takımın yıldızı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncuya dev bir talip çıktı ve oyuncunun sezon sonunda takımda ayrılması bekleniliyor. İşte o isim ve tüm detaylar...