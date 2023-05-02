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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk serüvenini sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'de en son zirve yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Aslan; moral bozmadan Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken, zorlu karşılaşma öncesi takımın yıldızı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncuya dev bir talip çıktı ve oyuncunun sezon sonunda takımda ayrılması bekleniliyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk serüvenini sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'de en son zirve yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Aslan; moral bozmadan Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken, zorlu karşılaşma öncesi takımın yıldızı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncuya dev bir talip çıktı ve oyuncunun sezon sonunda takımda ayrılması bekleniliyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Galaasaray, 32. haftanın kritik maçında Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında ağır yara alan Cimbom, Karagümrük maçıyla birlikte üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

Sarı-kırmızılı ekip; moral bozmadan 33. hafta oynayacakları Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Transferi çok ses getirmişti...

MUSLERA'NIN PERFORMANS DÜŞÜŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

5 Şubat'taki Trabzonspor maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Fernando Muslera, sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı.

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