Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, tüm konsantresini Salı günü oynayacağı Ankaragücü maçına verdi. Bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Milot Rashica için pazarlıkların dozunu artıran, Olimpiu Morutan için de gelen teklifi yetersiz bulan Galatasaray'da kulübü rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldızın satışından çılgın bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...