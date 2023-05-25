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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, tüm konsantresini Salı günü oynayacağı Ankaragücü maçına verdi. Bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Milot Rashica için pazarlıkların dozunu artıran, Olimpiu Morutan için de gelen teklifi yetersiz bulan Galatasaray'da kulübü rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldızın satışından çılgın bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, tüm konsantresini Salı günü oynayacağı Ankaragücü maçına verdi. Bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Milot Rashica için pazarlıkların dozunu artıran, Olimpiu Morutan için de gelen teklifi yetersiz bulan Galatasaray'da kulübü rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldızın satışından çılgın bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Salı günü oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde Spor Toto Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu elde edecek olan Galatasaray tüm konsantresini bu maça verirken, bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

ADA'DA KIRAN KIRANA!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini SABAH Spor duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Rashica'nın bonservisinin alınması için Norwich City kulübünün yetkilileriyle görüşen ve teklifini ileten Timur, ardından Sacha Boey için de Arsenal ile temas kurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a çılgın gelir! Kasa dolup taşacak, 2 yıldızdan tam 40 milyon Euro...

Londra ekibinin kurmayları, 22 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisine verebilecekleri rakamı iletirken, Timur önerilen ücreti az bulmuş ve rakamın yükseltilmesini istemişti. Gözler yeni teklife çevrilmişti.

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