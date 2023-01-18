Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
11:43
SON DAKİKA: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve iyi gidişatını sürdürdü. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yolların ayrılması planlanıyordu. Galatasaray'da 3 isimle daha yolların ayrılması gündemde. İşte tüm ayrıntılar...