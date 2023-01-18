Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:43

SON DAKİKA: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve iyi gidişatını sürdürdü. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yolların ayrılması planlanıyordu. Galatasaray'da 3 isimle daha yolların ayrılması gündemde. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA: Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve iyi gidişatını sürdürdü. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yolların ayrılması planlanıyordu. Galatasaray'da 3 isimle daha yolların ayrılması gündemde. İşte tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA: Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

Sarı-kırmızılılarda son olarak Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan gelişmesi yaşanmıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

İLKAY GALATASARAY'I İSTİYOR

Manchester City'nin sözleşme yenilemeyeceği 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kendisini transfer etmek isteyen takımlar arasında ilk tercihinin G.Saray olduğunu söylemişti.

SON DAKİKA: Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Van Aanholt ve Seferovic beklenirken ters köşe...

Erden Timur'un, koyu bir Galatasaraylı olan ve kulübe duyduğu sevgiyi sık sık dile getiren İlkay için yoğun çaba harcadığı ifde edilmişti.

SON DAKİKA