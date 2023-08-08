Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
18:07
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Brezilyalı Tete'nin transferini bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılılarda gündeme, Tottenham'dan Japhet Tanganga gelmişti. Yunus Akgün ve Olimpiu Morutan'a gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'ın yıldız ismine flaş bir teklif geldi. Dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...