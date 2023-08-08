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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 18:07

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Brezilyalı Tete'nin transferini bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılılarda gündeme, Tottenham'dan Japhet Tanganga gelmişti. Yunus Akgün ve Olimpiu Morutan'a gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'ın yıldız ismine flaş bir teklif geldi. Dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

Sezonu erken açan takımlardan olan Galatasaray, transfer döneminin sonu yaklaşırken çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

TANGANGA SÜRPRİZİ

Son olarak Brezilyalı Tete ile anlaşan sarı-kırmızılıların gündemine Tottenham'dan Japhet Tanganga gelmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

İngiliz basını, Tottenham'daki geleceği belirsiz olan Tanganga'yla ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu belirtmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

OLIVEIRA AYRILABİLİR

Bu gelişme sonrasında Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ayrılık ihtimali belirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Yunus Akgün, Morutan derken ters köşe...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında.

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