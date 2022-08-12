Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Nelsson'un Sevilla'ya transferi konusunda psikolojik bir savaş veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Mertens ve Lucas Torreira sonrası gündemine Belotti'yi alan sarı-kırmızılılarda uzun süredir transferi gündemde olan yıldız ismin transferi, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...