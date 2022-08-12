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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 07:09

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Nelsson'un Sevilla'ya transferi konusunda psikolojik bir savaş veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Mertens ve Lucas Torreira sonrası gündemine Belotti'yi alan sarı-kırmızılılarda uzun süredir transferi gündemde olan yıldız ismin transferi, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Nelsson'un Sevilla'ya transferi konusunda psikolojik bir savaş veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Mertens ve Lucas Torreira sonrası gündemine Belotti'yi alan sarı-kırmızılılarda uzun süredir transferi gündemde olan yıldız ismin transferi, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

Transferde hız kesmeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, uzun süredir gündemde olan yıldız ismi reddetti...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

Giresunspor'la oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, pas ve şut ağırlıklı bir antrenman yaptı. Antrenman öncesinde yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün de 29. yaş günü kutlandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Teknik direktör Okan Buruk ile Sevilla'ya transferi gündemde olan Victor Nelsson'un antrenmandaki görüntüsü dikkat çekti ve bu görüntüler oyuncunun takımda kalsa da konsantrasyonunu kaybetmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk’tan yıldız isme veto! Mertens ve Torreira sonrası...

Deneyimli teknik adam, oyuncusunu bir yandan da kalması halinde şampiyonluk yolunda takımın en önemli ismi olduğunu ısrarla hatırlatıyor.

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