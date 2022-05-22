Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrıldı, dünya devine imza atıyor! Muslera, Luis Suarez’i açıkladı

Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Torrent'in tazminatını ödeyerek veda edecek. Alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu yerli teknik adam üzerinde duruyor. Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.