Giriş Tarihi: 22.05.2022 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
14:22
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrıldı, dünya devine imza atıyor! Muslera, Luis Suarez'i açıkladı
11 Haziran'da başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu teknik direktörünü belirledi. Mostafa Mohamed konusunda ise belirsizlik yaşanıyor. Bu arada Galatasaray'dan ayrılan ünlü isim ise dünya devine imza atmaya hazırlanıyor. Fernando Muslera'dan Fenerbahçe-Luis Suarez açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...