Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray bu sezon sergilediği performansla büyük takdir toplarken, takımın en önemli isimlerinden biri Milot Rashica olmuştu. Sezon başında Norwich City'den kiralanan başarılı futbolcu, taraftarların en sevdiği oyunculardan olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Kosovalı futbolcunun geleceği için flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar...