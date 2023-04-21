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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:43

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray bu sezon sergilediği performansla büyük takdir toplarken, takımın en önemli isimlerinden biri Milot Rashica olmuştu. Sezon başında Norwich City'den kiralanan başarılı futbolcu, taraftarların en sevdiği oyunculardan olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Kosovalı futbolcunun geleceği için flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray bu sezon sergilediği performansla büyük takdir toplarken, takımın en önemli isimlerinden biri Milot Rashica olmuştu. Sezon başında Norwich City'den kiralanan başarılı futbolcu, taraftarların en sevdiği oyunculardan olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Kosovalı futbolcunun geleceği için flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın en etkili isimlerinden olan Milot Rashica, performansıyla adeta taraftarların sevgilisi oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Norwich City'den sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncu gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

LİGDE 4 GOL 4 ASİST

Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta dört gol ve dört asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan flaş Milot Rashica kararı! Tarih verildi...

Yıldız oyuncu Türkiye Kupası'nda da dört maçta iki kez gol atmayı başardı.

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