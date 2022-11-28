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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: "Onu geri alır mısınız?"
Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 07:12

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: "Onu geri alır mısınız?"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında da tıpkı sezon başındaki gibi yoğun bir transfer süreci geçirmeyi planlayan Galatasaray, kadrosuna katmayı planladığı isimlerin yanı sıra yollarını ayırmayı planladığı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda biten sözleşmeler nedeniyle bazı bölgeleri yenileyecek. Bu doğrultuda Galatasaray'da çarpıcı bir karar alındı. İşte tüm ayrıntılar.

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: Onu geri alır mısınız?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında da tıpkı sezon başındaki gibi yoğun bir transfer süreci geçirmeyi planlayan Galatasaray, kadrosuna katmayı planladığı isimlerin yanı sıra yollarını ayırmayı planladığı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda biten sözleşmeler nedeniyle bazı bölgeleri yenileyecek. Bu doğrultuda Galatasaray'da çarpıcı bir karar alındı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: Onu geri alır mısınız?

Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: Onu geri alır mısınız?

Teknik Direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı yıldız isimle ilgili sarı-kırmızılılardan flaş bir teklif geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: Onu geri alır mısınız?

NELSSON PİŞMAN ETMEDİ

Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: Onu geri alır mısınız?

Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nelsson, üçlü savunmada sol stoper olarak oynamasına rağmen başarılı bir görüntü sergiledi.

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