Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında da tıpkı sezon başındaki gibi yoğun bir transfer süreci geçirmeyi planlayan Galatasaray, kadrosuna katmayı planladığı isimlerin yanı sıra yollarını ayırmayı planladığı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda biten sözleşmeler nedeniyle bazı bölgeleri yenileyecek. Bu doğrultuda Galatasaray'da çarpıcı bir karar alındı. İşte tüm ayrıntılar...