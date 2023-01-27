Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yoğun bir döneme girdi. Sol bek için eski oyuncusu Alex Telles ismi öne çıkarken, stoper ve hücum bölgesi için de görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, 3 yıldız isim için somut adımlar atmaya başladı. İşte tüm detaylar...