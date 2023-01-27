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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yoğun bir döneme girdi. Sol bek için eski oyuncusu Alex Telles ismi öne çıkarken, stoper ve hücum bölgesi için de görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, 3 yıldız isim için somut adımlar atmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yoğun bir döneme girdi. Sol bek için eski oyuncusu Alex Telles ismi öne çıkarken, stoper ve hücum bölgesi için de görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, 3 yıldız isim için somut adımlar atmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde de hem takıma direkt katkı sağlayacak hem de gelecek vaat eden isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

ALEX TELLES HAMLESİ

Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmaması nedeniyle Patrick van Aanhol'un yerine sol bek arayan sarı-kırmızılılarda gündeme eski yıldız Alex Telles gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

Bonservisi Manchester United'da bulunan Telles'i sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibi ile masaya oturmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde 3 bomba birden! Efsane ismin oğlu geliyor...

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu ile sol bek sorununu kökünden çözmeyi hedefliyor...

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