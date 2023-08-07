Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
07:03
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Maruo Icardi'nin bonservisini alan, Angelino, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu ve Kerem Demirbay gibi isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar; Dusan Tadic, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi yıldızı kadrosuna katan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle yaptı. Sarı-lacivertlilerin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir başka yıldız için teklifini yaptı. İşte tüm ayrıntılar...