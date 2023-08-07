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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:03

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Maruo Icardi'nin bonservisini alan, Angelino, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu ve Kerem Demirbay gibi isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar; Dusan Tadic, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi yıldızı kadrosuna katan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle yaptı. Sarı-lacivertlilerin uzun süre görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir başka yıldız için teklifini yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

Wilfried Zaha transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer derbisi bitmiyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı renklerine bağlayarak taraftarını coşturan Galatasaray, sarı-lacivertlilere ikinci çalımı atmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

Sarı-kırmızılı kulüp gündemine, Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı yıldızı Tete'yi aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Zaha sonrası 2. çalım! Fenerbahçelileri kızdıracak transfer...

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Kanarya ile masaya oturan, ardından da düşünmek için süre isteyerek Bodrum'a giden Brezilyalı kanat oyuncusunda Aslan da devreye girdi.

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