Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha, forvet ve stoper almayı planlayan Galatasaray'ın ana gündemi Lucas Torreira... Uruguaylı futbolcu için Arsenal'la anlaşan sarı-kırmızılılar, Torreira'yı ikna etmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar transferde yoğun tempo girerken, Avrupa ekibi Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Avusturya temsilcisi, sarı-kırmızılı kulübün gözbebeği için flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar...