Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk'ta...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 14:19

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk'ta...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha, forvet ve stoper almayı planlayan Galatasaray'ın ana gündemi Lucas Torreira... Uruguaylı futbolcu için Arsenal'la anlaşan sarı-kırmızılılar, Torreira'yı ikna etmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar transferde yoğun tempo girerken, Avrupa ekibi Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Avusturya temsilcisi, sarı-kırmızılı kulübün gözbebeği için flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk’ta...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha, forvet ve stoper almayı planlayan Galatasaray'ın ana gündemi Lucas Torreira... Uruguaylı futbolcu için Arsenal'la anlaşan sarı-kırmızılılar, Torreira'yı ikna etmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar transferde yoğun tempo girerken, Avrupa ekibi Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Avusturya temsilcisi, sarı-kırmızılı kulübün gözbebeği için flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk’ta...

Galatasaray'da transferin 1 numaralı hedefi Lucas Torreira konusunda geri sayım başladı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk’ta...

1 yıl sözleşmesi kalan oyuncusu için 7 milyon Euro isteyen Arsenal'i sarı-kırmızılı kulüp 5.5 milyon Euro bonservis+1.5 milyon Euro başarı bonusu teklifiyle ikna etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk’ta...

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Torreira ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği öğrenildi. İtalya'dan talipleri olan ve İspanyol ekibi Valencia'nın ilgilendiği 26 yaşındaki Uruguaylı ön libero, Galatasaray'a 'Evet' demeye çok yakın...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk’ta...

MUSLERA'DAN OLUMLU REFERANS

Muslera bu transfer için bizzat devreye girdi ve milli takımdan arkadaşına hem kulüp hem de İstanbul şehri hakkında olumlu bilgiler verdi.

SON DAKİKA