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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Suudi Arabistan'a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Suudi Arabistan'a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puan toplayarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için çalışmalarına başlarken, Angelino'yu da kadrosuna kattığını açıklamıştı. Dış transfer kadar iç transfere de önem veren Aslan'da takımın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ve Icardi için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği bilinirken, şimde de kimsenin beklemediği isim için sürpiz bir teklif geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Suudi Arabistan’a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puan toplayarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için çalışmalarına başlarken, Angelino'yu da kadrosuna kattığını açıklamıştı. Dış transfer kadar iç transfere de önem veren Aslan'da takımın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ve Icardi için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği bilinirken, şimde de kimsenin beklemediği isim için sürpiz bir teklif geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Suudi Arabistan’a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamalayan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Suudi Arabistan’a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Şampiyonlar Ligi ön elemesi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek Aslan, takıma yıldız isimleri katmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Suudi Arabistan’a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Bu doğrultuda ilk transferini Angelino'yu kadrosuna katarak açıklayan sarı-kırmızılı ekibin, Paredes transferinde de önemli mesafe kaydettiği ifade ediliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Suudi Arabistan’a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

OPSİYON BEDELİ 6 MİLYON EURO

G.Saray, dün kampa götürdüğü Angelino'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu.

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