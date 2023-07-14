Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Suudi Arabistan'a! Zaniolo, Icardi derken herkes ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puan toplayarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için çalışmalarına başlarken, Angelino'yu da kadrosuna kattığını açıklamıştı. Dış transfer kadar iç transfere de önem veren Aslan'da takımın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ve Icardi için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği bilinirken, şimde de kimsenin beklemediği isim için sürpiz bir teklif geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...