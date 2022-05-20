11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi. Bu arada yönetim Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini beklerken, bir Avrupa devi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...