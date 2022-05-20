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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi. Bu arada yönetim Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini beklerken, bir Avrupa devi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi. Bu arada yönetim Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini beklerken, bir Avrupa devi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

Galatasaray'ın Ukrayna'daki savaş mağdurları için Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında da süre alan Hamza Yiğit Akman, stil olarak dünya yıldızına benzetildi. Galatasaray akademisinde görev alan çalıştırıcıların 17 yaşındaki oyuncuyu Luka Modric'e benzettiği öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

Galatasaray efsanesi Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişti. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

HAMZA AKMAN'A AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

U19 Gelişim Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların değişilmez isimleri arasında yer alan Hamza Yiğit Akman bu sezon 27 müsabakada forma giydi. 17 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 2004 doğumlu futbolcu takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi. (Milliyet)

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