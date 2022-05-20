Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
11:24
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Kerem Aktürkoğlu derken büyük sürpriz | Morutan için çıldırtan sözler
11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi. Bu arada yönetim Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini beklerken, bir Avrupa devi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...