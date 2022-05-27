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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup'tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:58

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup'tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçime rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun dışında bir başka Beşiktaşlı ismi gündemine aldı ve menajeriyle görüşme yaptı. Kerem için Bundesliga'dan dev bir teklif gelirken, Dursun Özbek'in transferini bitirmek için çaba sarf ettiği Real Madrid'in yıldızı İspanya'da gündem oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup’tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray’a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçime rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun dışında bir başka Beşiktaşlı ismi gündemine aldı ve menajeriyle görüşme yaptı. Kerem için Bundesliga'dan dev bir teklif gelirken, Dursun Özbek'in transferini bitirmek için çaba sarf ettiği Real Madrid'in yıldızı İspanya'da gündem oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup’tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray’a geliyor...

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve yine ünlü futbolcu Balotelli'nin olumlu referansları sonrası Serie A'dan birçok kulübün Yunus Akgün'ü transfer listesine aldığı öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup’tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray’a geliyor...

Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta gibi kulüplerin Yunus'la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor'a 150 bin euroya kiraladığı Yunus için İtalyan ekiplerinin 8-10 milyon euro bandında teklifler hazırladığı bildirildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup’tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray’a geliyor...

A Milli Takım'a da çağrılan Yunus Akgün'le ilgili 11 Haziran'daki seçimleri bekleyen İtalyan kulüplerinin resmi başvurularını bu tarihten sonra yapacağı aktarıldı. (Milliyet)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oğuzhan Özyakup’tan sonra 2. bomba! Eski Beşiktaşlı Galatasaray’a geliyor...

WITSEL ÖNERİSİ

Menajerler, sarı-kırmızılı ekibe Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Axel Witsel'i önerdi. 33 yaşındaki yıldızla Juventus, Manchester United, Tottenham gibi kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

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