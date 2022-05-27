Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki seçime rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun dışında bir başka Beşiktaşlı ismi gündemine aldı ve menajeriyle görüşme yaptı. Kerem için Bundesliga'dan dev bir teklif gelirken, Dursun Özbek'in transferini bitirmek için çaba sarf ettiği Real Madrid'in yıldızı İspanya'da gündem oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...