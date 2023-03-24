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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:09

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

Transferin son günü bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Juan Mata, 1+1 yıllık imza atmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45'er dakika süre alması gerekiyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

34 yaşındaki yıldız, son Konya deplasmanında 80. dakikada oyuna girince Galatasaray'da devam etme olasılığı kalmadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

Sarı-Kırmızılı takımın Türkiye Kupası'nda finali görmesi halinde önünde maksimum 14 resmi maç kaldı.

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