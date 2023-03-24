Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Okan Buruk iki yeni transferin biletini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...