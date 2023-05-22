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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa bir maç uzaklıkta olan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü'yle deplasmanda oynanacak maçı kazanarak lig tarihindeki 23. zaferini elde etmek. Bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündemin en önemli konularından biri Lucas Torreira'ydı... Son haftalardaki performansla takımını sırtlayan Uruguaylu futbolcuyla ilgili Galatasaray'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa bir maç uzaklıkta olan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü'yle deplasmanda oynanacak maçı kazanarak lig tarihindeki 23. zaferini elde etmek. Bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündemin en önemli konularından biri Lucas Torreira'ydı... Son haftalardaki performansla takımını sırtlayan Uruguaylu futbolcuyla ilgili Galatasaray'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

Sarı-kırmızılılarda transferin öncelikli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağıydı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

GİRİŞİMLER BAŞLAMIŞTI

Galatasaray'ı şampiyonluğa çok yaklaştıran Mauro İcardi 3 haftadır tek başına skor yükünü çekiyordu. Başakşehir ve İstanbulspor'un ardından Sivasspor'u da boş geçmeyen İcardi 24 resmi maçta 20 gol-8 asiste ulaşmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Arjantinli forvet için sarı-kırmızılı kulüp girişimlere başlamıştı.

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