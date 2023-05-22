Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftarların gönlünde taht kurmuştu... Galatasaray’dan flaş Lucas Torreira kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa bir maç uzaklıkta olan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü'yle deplasmanda oynanacak maçı kazanarak lig tarihindeki 23. zaferini elde etmek. Bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündemin en önemli konularından biri Lucas Torreira'ydı... Son haftalardaki performansla takımını sırtlayan Uruguaylu futbolcuyla ilgili Galatasaray'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...