Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 19:15

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminde büyük oynayan ve yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ardından 2 dünya yıldızı için daha girişimler başladı. Okan Buruk yönetiminde güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesini dünyaca ünlü yıldız golcüyle güçlendirmek istiyor.

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Son dakika haberi... Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi 2 önemli yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar, şimdi de dünya ünlü 2 yıldız golcünün peşinde...

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Bir süredir Brezilyalı oyuncunun kulübü Midtjylland ile pazarlık halinde olan Galatasaray transferde geri adım attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Danimarka temsilcisi, 10 numarada görev yapan Evander için kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, sonrasında 8 milyon euro'ya kadar inmişti.

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Dries Mertens transferiyle 10 numara için bir alternatife daha kavuşan teknik direktör Okan Buruk yüksek maliyeti nedeniyle Evander'den vazgeçti.

Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...

Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Memphis Depay'ın sosyal medyadaki hareketi, Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

SON DAKİKA