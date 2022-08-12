Giriş Tarihi: 12.08.2022 19:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
19:15
Son dakika: Galatasaray transferde büyük oyunuyor! Dünyaca ünlü 2 yıldız golcü için girişimler başladı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminde büyük oynayan ve yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ardından 2 dünya yıldızı için daha girişimler başladı. Okan Buruk yönetiminde güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesini dünyaca ünlü yıldız golcüyle güçlendirmek istiyor.