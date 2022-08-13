Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

Haris Seferovic'ten sonra bir golcü tranferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar belli oldu. Daha önce PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardı ve Torino ile sözleşmesi sona eren Belotti isimleri gündeme gelirken, yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.