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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 20:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya'dan geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da hedef bir golcü takviyesi daha... Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve gündeminde de Mauro Icardi ve Andrea Belotti Cimbom'da aranan golcü Rusya'da bulundu. Jamaikalı golcü için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan Galatasaray evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini yapan Cimbom'da hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

Haris Seferovic'ten sonra bir golcü tranferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar belli oldu. Daha önce PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardı ve Torino ile sözleşmesi sona eren Belotti isimleri gündeme gelirken, yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

YENİ GOLCÜ ADAYI BELLİ OLDU

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, Rus ekibi Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

Vole'nin haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu Shamar Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya’dan geliyor...

8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Jamaika ekibi Boys' Town FC'den 2017'den Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olan Shamar Nicholson, 2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika takımı Charleroi'ye transfer olmuştu. 1.92 boyundaki oyuncu bu sene devre arasında Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza attı.

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