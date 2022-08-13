Giriş Tarihi: 13.08.2022 20:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
20:14
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya'dan geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da hedef bir golcü takviyesi daha... Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve gündeminde de Mauro Icardi ve Andrea Belotti Cimbom'da aranan golcü Rusya'da bulundu. Jamaikalı golcü için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları...