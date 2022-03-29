Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Sportif ve mali anlamda başarısız bir süreç geçiren yönetime tepkiler devam ediyor. Galatasaray'da birçok proje ve transfer görüşmeleri de şu an için donduruldu. Yeni yönetimi ağır bir mali yük bekliyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi...