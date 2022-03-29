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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi
Giriş Tarihi: 29.03.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:33

Son dakika: Galatasaray'da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Sportif ve mali anlamda başarısız bir süreç geçiren Elmas yönetimi sonrası Galatasaray camiasını bekleyen birçok mali sorun var. Öte yandan transfer konusunda Kerem Aktürkoğlu için de verilen karar belli oldu. İşte Galatasaray'ı bekleyen sorunlar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Sportif ve mali anlamda başarısız bir süreç geçiren yönetime tepkiler devam ediyor. Galatasaray'da birçok proje ve transfer görüşmeleri de şu an için donduruldu. Yeni yönetimi ağır bir mali yük bekliyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi...

Son dakika: Galatasaray’da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı. 30 Nisan'da seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor.

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Son dakika: Galatasaray’da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Burak Elmas'ın yerine başkan olacak isim, ekibiyle birlikte sorunlara ilaç olmak için 1 milyar TL para bulmak zorunda... İşte 7 maddede yönetimi bekleyenler...

Son dakika: Galatasaray’da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Mevcut durumda futbol takımının maaşları 1-2 ay geriden geliyor. Birikmiş futbolcu-teknik heyet alacakları sezon sonunda ödenecek.

Son dakika: Galatasaray’da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Sezon başında transfere harcanan 25 milyon Euro'nun 2022 yazına ötelenen ikinci bonservis taksidi ödemeleri yazın yapılacak.

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