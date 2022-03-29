Giriş Tarihi: 29.03.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
07:33
Son dakika: Galatasaray'da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Sportif ve mali anlamda başarısız bir süreç geçiren Elmas yönetimi sonrası Galatasaray camiasını bekleyen birçok mali sorun var. Öte yandan transfer konusunda Kerem Aktürkoğlu için de verilen karar belli oldu. İşte Galatasaray'ı bekleyen sorunlar...