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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Morutan için olay sözler! "Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba..."
Giriş Tarihi: 22.12.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 07:46

Son dakika: Galatasaray'da Morutan için olay sözler! "Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 7 maçından da galibiyet çıkaramadı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgilç, Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu futbolcu ve Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini eleştirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Terim'in prensi Morutan'la ilgili olarak Galatasaray'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu için çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray’da Morutan için olay sözler! Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 7 maçından da galibiyet çıkaramadı. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgilç, Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu futbolcu ve Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini eleştirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Terim'in prensi Morutan'la ilgili olarak Galatasaray'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu için çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray’da Morutan için olay sözler! Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba...

ERMAN TOROĞLU - HAKEM DİYE DİYE TAKIMI BİTİRDİLER

Galatasaray maçına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih Terim, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedi ki, "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demir "Al sana hakemler" dedi. G.Saray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçecektir.

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Son dakika: Galatasaray’da Morutan için olay sözler! Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba...

AHMET ÇAKAR - GALATASARAY ARTIK LİGİ BIRAKTI

Galatasaray zaten havlu atmıştı. Dün gece de Adana'da hem ligi bıraktılar hem ikinciliği bıraktılar hatta üçüncülük ve dördüncülük de bırakıldı. Galatasaray'ı hayata ve lige bağlayan bu sene için yegane unsur, Avrupa. Yoksa çoktan Galatasaray'da sular kaynamıştı. Ama bundan sonra da kaynamayacağının pek tabii ki garantisi yok.

Son dakika: Galatasaray’da Morutan için olay sözler! Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba...

BÜLENT TİMURLENK - NE VAR? NE YOK!..

Altı maçtır kazanamayan Galatasaray'ın Adana'da hırslı ve motive olması bir mecburiyet, kazanmak için de geçiş oynayan rakibi karşısında iyi ve pozisyon bitiren futbol şarttı. İyi futbol oynatmak da oynamak da bir taktik ve oyuncu kalitesi gerektirir. Adana Demirspor'un orta sahasındaki üçlünün yaş toplamı 101 idi ve karşılarındaki orta sahaya üstünlük kurdular.

Son dakika: Galatasaray’da Morutan için olay sözler! Öyle torpilli ki! Hagi ve Popescu acaba...

Cicaldau liderliğe soyunması gerekirken sahada geziniyor, Berkan da kısıtlı yeteneği ve oyun görüşüyle başı kesik vaziyette koşturuyordu ve elbette her uzun topu isabetsiz olan Taylan... Vincenzo Montella'nın takımı ilk yarının son çeyreğinde kontratakları arttırırken Yunus 'attıracak-atacak'ın sinyallerini veriyordu.

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