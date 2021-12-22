Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 7 maçından da galibiyet çıkaramadı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgilç, Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu futbolcu ve Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini eleştirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Terim'in prensi Morutan'la ilgili olarak Galatasaray'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu için çarpıcı ifadeler kullandı.