Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
09:41
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor... Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından sportif direktör olarak görev vermeyi planladıkları Levent Nazifoğlu ile ayrıldığını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Levent Nazifoğlu, A Spor'a ekranlarına bağlanarak gündeme damga vuracak ifadeler kullandı. Ayrılığın perde arkasını açıklayan Nazifoğlu, Metin Öztürk ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. İşte Galatasaray'daki krizin perde arkası...