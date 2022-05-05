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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da şok Metin Öztük itirafı! "Marcao, Kerem ve Nelsson..."
Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:41

Son dakika: Galatasaray'da şok Metin Öztük itirafı! "Marcao, Kerem ve Nelsson..."

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor... Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından sportif direktör olarak görev vermeyi planladıkları Levent Nazifoğlu ile ayrıldığını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Levent Nazifoğlu, A Spor'a ekranlarına bağlanarak gündeme damga vuracak ifadeler kullandı. Ayrılığın perde arkasını açıklayan Nazifoğlu, Metin Öztürk ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. İşte Galatasaray'daki krizin perde arkası...

Son dakika: Galatasaray’da şok Metin Öztük itirafı! Marcao, Kerem ve Nelsson...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor...

Son dakika: Galatasaray’da şok Metin Öztük itirafı! Marcao, Kerem ve Nelsson...

Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından sportif direktör olarak görev vermeyi planladıkları Levent Nazifoğlu ile ayrıldığını açıkladı.

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Son dakika: Galatasaray’da şok Metin Öztük itirafı! Marcao, Kerem ve Nelsson...

Açıklamanın hemen ardından Levent Nazifoğlu, A Spor'a ekranlarına bağlanarak gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray’da şok Metin Öztük itirafı! Marcao, Kerem ve Nelsson...

Ayrılığın perde arkasını açıklayan Nazifoğlu, Metin Öztürk ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. İşte Galatasaray'daki krizin perde arkası...

Son dakika: Galatasaray’da şok Metin Öztük itirafı! Marcao, Kerem ve Nelsson...

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Metin Öztürk, "Levent Nazifoğlu'nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehditvari Whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

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