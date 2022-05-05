Son dakika: Galatasaray'da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: "Galatasaray'ı darmadağın etti"

MUSLERA VE TORRENT KRİZİ

Özellikle kaleci Fernando Muslera, son maçın sorumlusu olarak kendisini gösteren hocasına oldukça kızgın ve kırgın. Torrent karşılaşmadan sonra 3. golün şans ama diğer iki golün hep çalıştıkları yerden yendiği vurgusu yapmıştı.

