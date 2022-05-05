Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
11:30
Son dakika: Galatasaray'da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: "Galatasaray'ı darmadağın etti"
Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçim öncesi kriz devam ediyor. İstenmeyen adam ilan edilen ve ipi çekilen Torrent ile ilgili Sivasspor yenilgisi sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Muslera, Mostafa Mohamed ve Torrent arasında neler yaşandı? Galatasaraylı oyuncuların Torrent'ten şikayetçi olduğu konuyla ilgili detay ortaya çıktı.