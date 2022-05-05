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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: "Galatasaray'ı darmadağın etti"
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:30

Son dakika: Galatasaray'da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: "Galatasaray'ı darmadağın etti"

Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçim öncesi kriz devam ediyor. İstenmeyen adam ilan edilen ve ipi çekilen Torrent ile ilgili Sivasspor yenilgisi sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Muslera, Mostafa Mohamed ve Torrent arasında neler yaşandı? Galatasaraylı oyuncuların Torrent'ten şikayetçi olduğu konuyla ilgili detay ortaya çıktı.

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: Galatasaray’ı darmadağın etti

Galatasaray'da seçim krizi devam ederken diğer yandan da Sivasspor yenilgisi sonrası Domenec Torrent ile futbolcular arasında yaşanan kriz gün yüzüne çıktı.

Son dakika: Galatasaray’da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: Galatasaray’ı darmadağın etti

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası kulüple ilgili flaş açıklamalar yapan ve istenmeyen adam ilan edilen Domenec Torrent'ten futbolcuların da rahatsız olduğu öğnenildi.

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Son dakika: Galatasaray’da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: Galatasaray’ı darmadağın etti

MUSLERA VE TORRENT KRİZİ

Özellikle kaleci Fernando Muslera, son maçın sorumlusu olarak kendisini gösteren hocasına oldukça kızgın ve kırgın. Torrent karşılaşmadan sonra 3. golün şans ama diğer iki golün hep çalıştıkları yerden yendiği vurgusu yapmıştı.

Son dakika: Galatasaray’da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: Galatasaray’ı darmadağın etti

SEÇİM BEKLENMEDEN GİDEBİLİR

Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de hiç düşünülmediği için Torrent'le yıldızı barışmadı. Oyuncular takım içindeki sohbetlerde Torrent'in sürekli kadroyu rakibe göre değiştirmesinden şikâyetçi olduklarını dile getiriyor.

Son dakika: Galatasaray’da Torrent defteri kapandı! Olay sözler: Galatasaray’ı darmadağın etti

TORRENT DEFTERİ KAPANDI

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği Torrent'i göndermeye karar verdi. 11 Haziran'daki seçim beklenmeden bu ayrılık resmiyete dökülecek.

SON DAKİKA