Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, 3 bomba birden patlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ise 6 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları... Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında gerçekleşen son transfer zirvesinin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Takviye çalışmalarına hız veren Sarı- Kırmızılılar, 2022 yılına yepyeni yıldızlarla girecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda bir süredir gündemde olan özellikle 3 oyuncunun transferinde büyük mesafe kat edildi. GALATASARAY'IN İLK BOMBASI CEDRIC BAKAMBU Golcü sorununu çözmek için Cedric Bakambu'yu bir an önce renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kongolu santrfora birçok talip olmasına rağmen görüşmelerde avantaj sağlamış durumda. 30 yaşındaki golcünün 4 yıllık Çin macerasının ardından Türkiye'ye geri dönüş fikrine sıcak bakması da Galatasaray cephesinin en önemli avantajlarından biri... Bakambu ile resmi imzaların atılması halinde, Mohamed veya Diagne'den birinin satılma ihtimali yüksek. Ayrıca Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak üzere de girişimler başlayacak. SOLBAKKEN ARTIK ASLAN'A ÇOK YAKIN Norveçli sol açık Ola Solbakken'in menajeri yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da ve kıran kırana pazarlıklar gerçekleşti. 23 yaşındaki solak yıldız, kulübü Bodo Glimt'in para kazanmak istediği oyunculardan sadece bir tanesi. Bu sezon Konferans Ligi'ndeki performansıyla birçok oyuncunun yıldızını parlatan Norveç kulübü, ara transfer döneminde sol bek Björkan'ı Hertha Berlin'e, ön libero Patrick Berg'i Lens'e, forvet Erik Botheim'i de Krasnodar'a gönderiyor. Solbakken'in Galatasaray'a transferi de artık çok yakın. 23 yaşındaki solak yıldız Solbakken'in transferine, hem ligde toparlanma hem Avrupa'da başarı hem de ileriye yatırım açısından çok önem veriliyor. GEDSON FERNANDES HABER BEKLİYOR Benfica'nın önceki akşam Porto'ya 3-1 yenildiği lig maçının da kadrosuna alınmayan Gedson Fernandes, eşyalarını topladı ve Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya hazır. Fatih Terim'in en çok istediği oyuncuların başında gelen Gedson'un transferi kritik öneme sahip... 8 ve 10 numara olarak da oynayabilen genç futbolcuya Florya'da tam anlamıyla joker gözüyle bakılıyor. Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes'i, 6 numara transferinin yapılamaması halinde ön liberoda kullanmak istediği öğrenildi. 6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI Bu arada Galatasaray'da ayrıca birçok oyuncuyla yollar ayrılmak üzere. Portekiz Ligi'nden kiralanan Gustavo Assuncao geri gönderiliyor. Genç orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. İlk devrede süre alamayan bir başka isim olan kaleci Fatih Öztürk de Adana Demirspor ile anlaştı ve teknik patron Fatih Terim'in onayıyla önümüzdeki günlerde 35 yaşındaki futbolcunun transferi resmiyet kazanacak. DeAndre Yedlin'le de yollar ayrılıyor. Sezon başında Premier Lig'e transferi son anda suya düşen tecrübeli futbolcu, bu kez ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor. Luyindama da tekrar Belçika'ya dönmek üzere... Antwerp'le anlaşan Kongolu stoper, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Tarafların sezon sonunda da yola birlikte devam etmesi bekleniyor. Feghouli'nin ise Başakşehir'le yaptığı transfer görüşmeleri olumlu seyrediyor. Sarı-Kırmızılılar, yılda 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli'nin Başakşehir'le anlaşması halinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. Galatasaray'ın sıradaki planı, Ryan Babel'le de devre arasında yolları ayırmak. Hollandalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı öğrenildi.