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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:40

Son dakika: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, 3 bomba birden patlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ise 6 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, 3 bomba birden patlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ise 6 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında gerçekleşen son transfer zirvesinin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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Son dakika: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Takviye çalışmalarına hız veren Sarı- Kırmızılılar, 2022 yılına yepyeni yıldızlarla girecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda bir süredir gündemde olan özellikle 3 oyuncunun transferinde büyük mesafe kat edildi.

Son dakika: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

GALATASARAY'IN İLK BOMBASI CEDRIC BAKAMBU

Golcü sorununu çözmek için Cedric Bakambu'yu bir an önce renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kongolu santrfora birçok talip olmasına rağmen görüşmelerde avantaj sağlamış durumda.

Son dakika: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

30 yaşındaki golcünün 4 yıllık Çin macerasının ardından Türkiye'ye geri dönüş fikrine sıcak bakması da Galatasaray cephesinin en önemli avantajlarından biri...

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