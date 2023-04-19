"ICARDI'Yİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİK"

"Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına darbe aldığını ve Icardi'nin de bacağında sertleşme yaşadığı için riske atmak istemediklerini söyleyen teknik direktör darbeye bağlı sakatlık yaşadıklarını ifade eden Buruk, "İnanıyorum ki çok önemli bir şey yoktur ve hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar bizle beraber sahada olur. Ama dediğim gibi tedbir maksatlı dışarı aldık. Bir iki gün içerisinde tam net olarak durumu ortaya çıkar"