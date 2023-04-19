Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:11
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
13:16
SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho'nun öğrencisi geliyor...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray üst üste 3. galibiyetini aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Şampiyonluğa adım adım giden Aslan'da yeni sezon için de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, takımın yıldızlarından olan oyuncuyu satmak ve yerine yeni bir oyuncuyu getirmek isterken, aradığı iki oyuncuyu da buldu. İşte tüm detaylar...