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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho'nun öğrencisi geliyor...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:16

SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho'nun öğrencisi geliyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray üst üste 3. galibiyetini aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Şampiyonluğa adım adım giden Aslan'da yeni sezon için de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, takımın yıldızlarından olan oyuncuyu satmak ve yerine yeni bir oyuncuyu getirmek isterken, aradığı iki oyuncuyu da buldu. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho’nun öğrencisi geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başladı. Lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u Abdülkerim, Icardi, Mertens ve Rashica'nın golleriyle 4-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho’nun öğrencisi geliyor...

Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da moraller yerindeyken, takımın gösterdiği performans alkış alıyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray’dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho’nun öğrencisi geliyor...

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonlukla ilgili şunları söyledi: "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz."

SON DAKİKA: Galatasaray’dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho’nun öğrencisi geliyor...

Yoğun bir maç haftası geçirdiklerini ifade eden Okan Buruk, uzun süredir böyle bir temponun içerisine girmedikleri için oyuncularında sakatlık durumunun yaşandığını ifade etti.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho’nun öğrencisi geliyor...

"ICARDI'Yİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİK"

"Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına darbe aldığını ve Icardi'nin de bacağında sertleşme yaşadığı için riske atmak istemediklerini söyleyen teknik direktör darbeye bağlı sakatlık yaşadıklarını ifade eden Buruk, "İnanıyorum ki çok önemli bir şey yoktur ve hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar bizle beraber sahada olur. Ama dediğim gibi tedbir maksatlı dışarı aldık. Bir iki gün içerisinde tam net olarak durumu ortaya çıkar"

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