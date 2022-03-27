Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
11:37
Son dakika: Galatasaray’ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? İşte muhtemel Galatasaray başkan adayları...
Galatasaray'da 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. 30 gün içerisinde seçime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar'da Burak Elmas yeniden başkan adayı olamayacak. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte Sarı-Kırmızılı camiada başkanlığa aday olması beklenen isimler ve son dakika haberinin detayları...