Son dakika: Galatasaray için başkanına yalvardı! Kerem'e çılgın teklif! Mohamed...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed ısrarını sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu'na ise Avrupa devinden çılgın bir teklif geldiği ileri sürüldü. Polonya'da forma giyen Brezilyalı yıldız ise başkanına 'Bırakın Galatasaray'a gideyim' mesajı gönderdi. İşte son dakika GS transfer haberlerinin detayları... GALATASARAY'IN GÖZDESİ PORTEOUS'A RUS TALİP Sezon başında Galatasaray'ın Marcao'nun partneri olarak düşündüğü İskoç stoper Ryan Porteous'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadroya dahil etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Porteous, takımı Hibernian'da kalmıştı. 22 yaşındaki stopere Rus ekibi Krasnodar talip oldu. İskoç basınından Scotsman'da yer alan habere göre Rus temsilcisi, genç savunmacı için 1 milyon sterlinlik bir teklif sunacak. Bu arada Hibernian'ın, sözleşmesi 2023'te sona erecek Porteous'a yaptığı yeni kontrat teklifinin kabul edilmediği ifade edildi. Oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği kaydedildi. (Fotomaç) ATLETICO MADRID'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KANCA Öte yandan Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içerisinde. Son talip ise Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin ise çılgın teklife devre arasında vereceği cevap merak ediliyor. (Takvim) ZAMALEK'İN MOHAMED ISRARI Bu arada Zamalek Kulübü, Fatih Terim'in 'Bonservisini alacağız' dediği Mostafa Mohamed'in peşini bırakmıyor.Mısır kulübünün yetkilileri, genç golcü ile temasa geçti. Oyuncuya yakın kaynaklar ise Mohamed'in Zamalek'e geri dönmek istemediğini belirtti. Mısır kulübünün yetkilileri, genç golcü ile temasa geçti. Oyuncuya yakın kaynaklar ise Mohamed'in Zamalek'e geri dönmek istemediğini belirtti. POLONYA'DAN LUQUINHAS (LUCAS LIMA) İDDİASI Diğer yandan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ise Polonya'dan geldi. Legia Warsaw'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Luquinhas (Lucas Lima) başkan Dariusz Mioduski'den Galatasaray'ın teklifini kabul etmesini istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinin yaklaşık 2 milyon Euro olduğu iddia edildi.