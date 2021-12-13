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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray için başkanına yalvardı! Kerem'e çılgın teklif! Mohamed...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 12:05

Son dakika: Galatasaray için başkanına yalvardı! Kerem'e çılgın teklif! Mohamed...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed ısrarını sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu'na ise Avrupa devinden çılgın bir teklif geldiği ileri sürüldü. Polonya'da forma giyen Brezilyalı yıldız ise başkanına "Bırakın Galatasaray'a gideyim" diye yalvardı. İşte son dakika GS transfer haberlerinin detayları...

Son dakika: Galatasaray için başkanına seslendi! Bırakın gideyim Kerem ve Mohamed...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed ısrarını sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu'na ise Avrupa devinden çılgın bir teklif geldiği ileri sürüldü. Polonya'da forma giyen Brezilyalı yıldız ise başkanına "Bırakın Galatasaray'a gideyim" mesajı gönderdi. İşte son dakika GS transfer haberlerinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’ın yıldızına çılgın teklfi! Zamalek, Mohamed’in peşini bırakmıyor

GALATASARAY'IN GÖZDESİ PORTEOUS'A RUS TALİP

Sezon başında Galatasaray'ın Marcao'nun partneri olarak düşündüğü İskoç stoper Ryan Porteous'a sürpriz bir talip çıktı.

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Son dakika: Galatasaray’ın yıldızına çılgın teklfi! Zamalek, Mohamed’in peşini bırakmıyor

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadroya dahil etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Porteous, takımı Hibernian'da kalmıştı. 22 yaşındaki stopere Rus ekibi Krasnodar talip oldu.

Son dakika: Galatasaray’ın yıldızına çılgın teklfi! Zamalek, Mohamed’in peşini bırakmıyor

İskoç basınından Scotsman'da yer alan habere göre Rus temsilcisi, genç savunmacı için 1 milyon sterlinlik bir teklif sunacak.

Son dakika: Galatasaray’ın yıldızına çılgın teklfi! Zamalek, Mohamed’in peşini bırakmıyor

Bu arada Hibernian'ın, sözleşmesi 2023'te sona erecek Porteous'a yaptığı yeni kontrat teklifinin kabul edilmediği ifade edildi. Oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği kaydedildi. (Fotomaç)

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