Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
16:16
Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! İşte o görüntüler...
Son dakika haberleri: Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Spor camiasının da bir araya gelerek seferber olduğu yardım çalışmalarına futbolcular da katılıyor. 1999 Gölcük depreminden sağ kurtulan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da yardım için Hatay'a gitti. İşte o görüntüler...