KEREM AKTÜRKOĞLU VE ERDEN TİMUR HATAY'A GİTTİ

Spor camiasının birlik ve beraberlik duruşu tüm dünyaya örnek olurken bu çalışamlara katılanlardan biri de Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.