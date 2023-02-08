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Haberler Galeri Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:16

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! İşte o görüntüler...

Son dakika haberleri: Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Spor camiasının da bir araya gelerek seferber olduğu yardım çalışmalarına futbolcular da katılıyor. 1999 Gölcük depreminden sağ kurtulan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da yardım için Hatay'a gitti. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay’da! İşte o görüntüler...

Tüm Türkiye' yasa boğan ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra tüm ülke yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay’da! İşte o görüntüler...

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelirken, spor dünyası da tek yumruk olarak seferber oluyor.

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Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay’da! İşte o görüntüler...

Bölgeye tırlarla yardım gönderen kulüplerden biri olan Galatasaray, deprem bölgelerine 20'den fazla tır yardımı yaptığını açıkladı. Galatasaraylı oyuncular Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine giderek çalışmalara devam etti.

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay’da! İşte o görüntüler...

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ERDEN TİMUR HATAY'A GİTTİ

Spor camiasının birlik ve beraberlik duruşu tüm dünyaya örnek olurken bu çalışamlara katılanlardan biri de Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay’da! İşte o görüntüler...

KEREM, 1999 YILINDAKİ GÖLCÜK DEPREMİNDE ENKAZDAN KURTULMUŞTU

Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Kerem Aktürkoğlu, bilindiği üzere 1999 Gölcük depreminden de kurtulanlardan biri. L'Equipe' gazetesi geçtiğimiz sene yaptığı haberde, 1999 depreminde henüz 1 yaşında olduğu ortaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun enkazdan kurtulduğu ifade edilmişti.

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