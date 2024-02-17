Son dakika haberi: 2023 Afrika Kupası'nda şampiyon olan Fildişi Sahili'ni 4 golle sahadan silen, diğer finalist Nijerya'ya da nefes aldırmayarak gruptan lider çıkan Ekvator Ginesi'nde turnuva sonrası ortalık karıştı. Kadro dışı bırakılan takım kaptanı Emilio Nsue, futbol federasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...