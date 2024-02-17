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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili'ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü
Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:10

SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili'ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

Son dakika haberi: 2023 Afrika Kupası'nda şampiyon olan Fildişi Sahili'ni 4 golle sahadan silen, diğer finalist Nijerya'ya da nefes aldırmayarak gruptan lider çıkan Ekvator Ginesi'nde turnuva sonrası ortalık karıştı. Kadro dışı bırakılan takım kaptanı Emilio Nsue, futbol federasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası’nda şampiyon Fildişi Sahili’ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

Son dakika haberi: 2023 Afrika Kupası'nda şampiyon olan Fildişi Sahili'ni 4 golle sahadan silen, diğer finalist Nijerya'ya da nefes aldırmayarak gruptan lider çıkan Ekvator Ginesi'nde turnuva sonrası ortalık karıştı. Kadro dışı bırakılan takım kaptanı Emilio Nsue, futbol federasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası’nda şampiyon Fildişi Sahili’ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

2023 Afrika Kupası'nda mutlu sona finalde Nijerya'yı 2-1 yenen Fildişi Sahili zafere ulaşmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası’nda şampiyon Fildişi Sahili’ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

Fildişi'ne kupayı getiren golleri Franck Kessie ve Sebastian Haller kaydetmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası’nda şampiyon Fildişi Sahili’ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

GRUPTA KAZANAN NİJERYA OLMUŞTU

Nijerya ve Fildişi Sahili, kupaya A Grubu'nda başlamışlardı.

SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası’nda şampiyon Fildişi Sahili’ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü

Nijerya gruptaki maçta Fildişi Sahili'ni William Troost-Ekong'un golüyle 1-0 yenmişti.

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