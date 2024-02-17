Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
15:10
SON DAKİKA HABERİ: Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili'ni dağıtmışlardı! Nsue her şeyi açıkladı: Federasyon paramıza çöktü
Son dakika haberi: 2023 Afrika Kupası'nda şampiyon olan Fildişi Sahili'ni 4 golle sahadan silen, diğer finalist Nijerya'ya da nefes aldırmayarak gruptan lider çıkan Ekvator Ginesi'nde turnuva sonrası ortalık karıştı. Kadro dışı bırakılan takım kaptanı Emilio Nsue, futbol federasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...