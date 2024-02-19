Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Ankaragücü diye bir takım yok!"

Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
07:11
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. 2 puan farkla yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ligde üst üste 7. maçını kazanmış oldu. Maç sonrası SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Özellikle Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Ankaragücü'nün oynadığı futbola yönelik sert eleştiriler yaptı.