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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Ankaragücü diye bir takım yok!"
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:11

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Ankaragücü diye bir takım yok!"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. 2 puan farkla yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ligde üst üste 7. maçını kazanmış oldu. Maç sonrası SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Özellikle Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Ankaragücü'nün oynadığı futbola yönelik sert eleştiriler yaptı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Ankaragücü diye bir takım yok!

Trendyol Süper Lig'din 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın tamamını etkili oynayan Cimbom, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi (P)'nin attığı gollerle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 2 puan farkla yeniden liderliğe yükseldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Ankaragücü diye bir takım yok!

Tartışmalı pozisyonların ve kararların da yaşandığı karşılaşma sonrası SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Ankaragücü diye bir takım yok!

LEVENT TÜZEMEN: SANCHEZ MAÇA HÜKMETTİ

Davinson Sanchez'e hayran kaldım. Sanchez'i iyi ki yönetim transfer etmiş. G.Saray, 23. şampiyonluğunu A.Gücü deplasmanında kucaklamıştı. Final haftalarına girilirken G.Saraylı oyuncular zirveye dev adımları yine Başkent'te attı. Coşkulu, disiplinli, istekli, arzulu, çalışkan ve yardımlaşması üst düzeyde olan bir G.Saray izledim.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Ankaragücü diye bir takım yok!

Oyuncular hem keyif verdiler hem de kendileri oynadıkları futboldan keyif aldılar. Davinson Sanchez'e hayran kaldım. Sanchez'i iyi ki yönetim transfer etmiş. Kolombiyalı yıldız oyuna resmen hükmetti. Doğru pozisyon alarak rakibe pozisyon vermedi. Sakin ve sabırla geriden topu oyuna akıllı paslarla soktu. Hücuma çıktı, golünü attı. Hava toplarını kaybetmedi. Güvenliydi ve çevresine de güven verdi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Ankaragücü diye bir takım yok!

"OLIVEIRA YENİ TRANSFER GİBİ DÖNDÜ"

Topu kaptıran her G.Saraylı oyuncu başta Mertens, Tete, Demirbay, Aktürkoğlu olmak üzere yeniden kazanmak için disiplinle rakiplerini kovaladı. Bir şutu direkten dönen Oliveira yeni transfer gibi döndü. Oyunun başında yapılan önde baskı G.Saray'ın erken iki gol bulmasını sağladı. Kerem belki çok top kaybıyla oynadı ama çok çalıştı, çok mücadele etti.

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