Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Ankaragücü diye bir takım yok!"

"OLIVEIRA YENİ TRANSFER GİBİ DÖNDÜ"

Topu kaptıran her G.Saraylı oyuncu başta Mertens, Tete, Demirbay, Aktürkoğlu olmak üzere yeniden kazanmak için disiplinle rakiplerini kovaladı. Bir şutu direkten dönen Oliveira yeni transfer gibi döndü. Oyunun başında yapılan önde baskı G.Saray'ın erken iki gol bulmasını sağladı. Kerem belki çok top kaybıyla oynadı ama çok çalıştı, çok mücadele etti.