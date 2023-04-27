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Haberler Galeri Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo'ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 21:18

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo'ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Son dakika haberi: Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında inanılmaz büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz Dünya Kupası öncesi verdiği flaş röportajın ardından Manchester United ile olan sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, yeni takımıyla uzun süre uzak kaldığı futbol sahalarına geri dönerken Arap Yarımadası'nda büyük bir heyecana sebep olmuştu. Gollerine Arap Yarımadası'nda devam eden Portekizli yıldızın kulüp başkanı Al-Muammar'ın CR7 hakkında söylediği sözler büyük bir infiale sebep olurken, kariyerine Arabistan'da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo’ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Son dakika haberi: Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında inanılmaz büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz Dünya Kupası öncesi verdiği flaş röportajın ardından Manchester United ile olan sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, yeni takımıyla uzun süre uzak kaldığı futbol sahalarına geri dönerken Arap Yarımadası'nda büyük bir heyecana sebep olmuştu. Gollerine Arap Yarımadası'nda devam eden Portekizli yıldızın kulüp başkanı Al-Muammar'ın CR7 hakkında söylediği sözler büyük bir infiale sebep olurken, kariyerine Arabistan'da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo’ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Ligde lider Al Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunan Al Nassr, rakibinden bir maç fazla oynadığı için dezavantajlı bir konumda.

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Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo’ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Ligde altı maçı kalan Al Nassr, son olarak Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası tarı finalinde Al Wehda'ya mağlup oldu.

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo’ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

İNANILMAZ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dünya futbolunun en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinde büyük bir düşüş yaşamaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo’ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti.

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