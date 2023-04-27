Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 21:18

Son dakika haberi: Al Nassr başkanından Cristiano Ronaldo'ya bomba sözler! Arabistan kariyeri kısa sürebilir...

Son dakika haberi: Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında inanılmaz büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz Dünya Kupası öncesi verdiği flaş röportajın ardından Manchester United ile olan sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, yeni takımıyla uzun süre uzak kaldığı futbol sahalarına geri dönerken Arap Yarımadası'nda büyük bir heyecana sebep olmuştu. Gollerine Arap Yarımadası'nda devam eden Portekizli yıldızın kulüp başkanı Al-Muammar'ın CR7 hakkında söylediği sözler büyük bir infiale sebep olurken, kariyerine Arabistan'da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...