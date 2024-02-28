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Haberler Galeri Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken... 
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:09

Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Altay'ın takımından ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken, Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı. Milli kalecinin sarı kırmızılı takıma transferi konuşulurken, başka bir Süper Lig ekibine transferi duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray derken...

Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray derken...

Altay'ın takımından ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken, Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı.

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Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray derken...

Milli kalecinin sarı kırmızılı takıma transferi konuşulurken, başka bir Süper Lig ekibine transferi duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray derken...

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bir türlü aradığı forma şansını bulamadı.

Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray derken...

Milli kaleci büyük umutlarla gittiği Ada ekibinden ayrılma kararı aldı.

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