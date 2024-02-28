Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
15:09
Son dakika haberi: Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray derken...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Altay'ın takımından ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken, Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı. Milli kalecinin sarı kırmızılı takıma transferi konuşulurken, başka bir Süper Lig ekibine transferi duyuruldu. İşte tüm detaylar...