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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! "Pas oyununa tepki olarak doğmuş"
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 09:24

Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! "Pas oyununa tepki olarak doğmuş"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Kısır geçen maçı Fırtına, Edin Visca'nın tek golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı. Trabzonspor'un oynadığı futbol eleştiri alırken, SABAH Spor yazarlarından Murat Özbostan ve İskender Günen karşılaşma için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! Pas oyununa tepki olarak doğmuş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçın tek golünü Edin Visca kaydetti.

Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! Pas oyununa tepki olarak doğmuş

Abdullah Avcı ile ivme yakalamaya çalışan Fırtına, son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 33'e çıkardı.

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Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! Pas oyununa tepki olarak doğmuş

Trabzonspor'un oynadığı futbol eleştiri almaya devam ederken, SABAH Spor yazarlarından Murat Özbostan ve İskender Günen karşılaşma sonrası Trabzonspor için çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! Pas oyununa tepki olarak doğmuş

İSKENDER GÜNEN: AVCI SİSTEM DEĞİŞTİRMELİ

Bazı maçlar var ki oynanan oyundan çok alınması gereken puanlar sizin için daha öne çıkar. Aynen dünkü maçta olduğu gibi… Rakibin taraftarından yoksun olduğu bir maç olarak düşünülmesi lazım. Yani koşullar sizin için son derece uygun. Ama ortaya konan oyun için olumlu düşüncelerimiz ne yazık ki yok.

Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! Pas oyununa tepki olarak doğmuş

"3. BÖLGE ÜRETKENLİĞİNİ ÖNLEYEN EN BÜYÜK ETKEN"

Maç 2. bölgede oynanan bir yapıdaydı. 30. dakikaya kadar her iki kalede de gol pozisyonu ve sayısı sadece 1'di. Orta alandaki pas hatalarının üst düzeyde olduğu ve 3. bölgede üretkenlikten uzak bir yapı gördük.

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