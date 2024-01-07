Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:24
Son dakika haberi: Ankaragücü-Trabzonspor maçı sonrası şok sözler! "Pas oyununa tepki olarak doğmuş"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Kısır geçen maçı Fırtına, Edin Visca'nın tek golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı. Trabzonspor'un oynadığı futbol eleştiri alırken, SABAH Spor yazarlarından Murat Özbostan ve İskender Günen karşılaşma için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...