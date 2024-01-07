İSKENDER GÜNEN: AVCI SİSTEM DEĞİŞTİRMELİ

Bazı maçlar var ki oynanan oyundan çok alınması gereken puanlar sizin için daha öne çıkar. Aynen dünkü maçta olduğu gibi… Rakibin taraftarından yoksun olduğu bir maç olarak düşünülmesi lazım. Yani koşullar sizin için son derece uygun. Ama ortaya konan oyun için olumlu düşüncelerimiz ne yazık ki yok.