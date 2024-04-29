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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe'den ayrılık süreci...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:38

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe'den ayrılık süreci...

SON DAKİKA HABERİ: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz hafta attığı golle taraftarının gönlüne taht kurmuştu. Genç yetenek; kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddiaları, gündeme oturan gol sevincinin ne anlama geldiğini ve Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

SON DAKİKA HABERİ: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz hafta attığı golle taraftarının gönlüne taht kurmuştu. Genç yetenek; kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddiaları, gündeme oturan gol sevincinin ne anlama geldiğini ve Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

Takımı ile forma şansı bulmakta zorlanan yetenekli yıldız, geçtiğimiz hafta ilk kez bir LaLiga maçında sahaya çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

Kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Arda Güler, 29. dakikada Real Sociedad ağlarını sarsmış ve geri kalan dakikalarda gol olmamasından dolayı takımına maçı kazandırmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

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İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." demişti.

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