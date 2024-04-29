Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
21:38
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe'den ayrılık süreci...
SON DAKİKA HABERİ: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz hafta attığı golle taraftarının gönlüne taht kurmuştu. Genç yetenek; kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddiaları, gündeme oturan gol sevincinin ne anlama geldiğini ve Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...