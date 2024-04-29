SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den resmi transfer açıklaması! Gol sevincinin anlamını söyledi: İşte Fenerbahçe’den ayrılık süreci...

ANCELOTTI ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." demişti.