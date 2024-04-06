Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:52
Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor
Son dakika haberi: Rekor bedelle Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Az süre bulduğu gerekçesiyle Ancelotti'nin eleştiriler almasına sebep olan Arda Güler için bomba bir iddia gündeme geldi. Kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği iddia edilen milli oyuncuya talip olan takım ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...