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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:52

Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

Son dakika haberi: Rekor bedelle Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Az süre bulduğu gerekçesiyle Ancelotti'nin eleştiriler almasına sebep olan Arda Güler için bomba bir iddia gündeme geldi. Kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği iddia edilen milli oyuncuya talip olan takım ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan ve adından söz ettiren Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başlasa da son maçlarda süre almaya başladı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

Fakat Real Madrid'de az süre bulduğu gerekçesiyle Ancelotti'nin eleştiriler almasına sebep olan milli yıldızın geleceği de merak ediliyor.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

İspanya basınında ortaya çıkan haberlere göre; Arda Güler'in yeni sezonda daha fazla süre bulması için başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği iddia ediliyor. İşte Arda Güler'e talip olan dev takım...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

İSPANYOL BASININDAN ARDA İÇİN FLAŞ SÖZLER

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi 19 yaşındaki oyuncu için inanılmaz ifadeler kullandı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresi belli oldu! Bir başka İspanyol devine gidiyor

İşte Marca'nın Arda Güler için yayınladığı haberde yer alan ifadeler:

'ÖNÜNDEKİ ZORLUK TAM OLARAK BU'

"Arda Güler'i La Liga'da izlediğimiz yarım saat içinde (maç başına ortalama altı dakika) Türk oyuncu bir gol attı. Bir penaltıya sebep oldu ve bir asist yaptı ve sezonun en parlak hareketlerinden birinde üst direğe vurdu. Daha az sürede daha fazlasını yapmak imkansız."

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