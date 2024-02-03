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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'le ilgili olay iddia! Florentino Perez'le görüşecek...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 15:06

Son dakika haberi: Arda Güler'le ilgili olay iddia! Florentino Perez'le görüşecek...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... İspanyol devinde istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Tüm yaşananlar sonrası genç yıldız oyuncusunun öfkeli olduğu ve kulüp başkanı Florentino Perez ile görüşeceği belirtildi. İşte tüm detaylar ve yaşananların perde arkası...

Son dakika haberi: Arda Güler’le ilgili olay iddia! Florentino Perez’le görüşecek...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Arda Güler’le ilgili olay iddia! Florentino Perez’le görüşecek...

İspanyol devinde istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberi: Arda Güler’le ilgili olay iddia! Florentino Perez’le görüşecek...

Tüm yaşananlar sonrası genç yıldız oyuncusunun öfkeli olduğu ve kulüp başkanı Florentino Perez ile görüşeceği belirtildi. İşte tüm detaylar ve yaşananların perde arkası...

Son dakika haberi: Arda Güler’le ilgili olay iddia! Florentino Perez’le görüşecek...

Yaz transfer döneminde büyük bir heyecanla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şu ana kadar istediği gibi süre alamadı.

Son dakika haberi: Arda Güler’le ilgili olay iddia! Florentino Perez’le görüşecek...

Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabilen yıldız futbolcu, artık seçeneklerini düşünmeye başlamış olabilir.

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