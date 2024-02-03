Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
15:06
Son dakika haberi: Arda Güler'le ilgili olay iddia! Florentino Perez'le görüşecek...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... İspanyol devinde istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Tüm yaşananlar sonrası genç yıldız oyuncusunun öfkeli olduğu ve kulüp başkanı Florentino Perez ile görüşeceği belirtildi. İşte tüm detaylar ve yaşananların perde arkası...