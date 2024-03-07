Giriş Tarihi: 07.03.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
19:38
Son dakika haberi: Beşikaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...
Son dakik haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve son olarak derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlamalarını yapan Beşiktaş, Fernando Santos'un da onayıyla Fenerbahçe'nin listesinde olan genç oyuncunun transfer için harekete geçti.