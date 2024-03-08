Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:15
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...
Son dakik haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve son olarak derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlamalarını yapan Beşiktaş, Fernando Santos'un da onayıyla Fenerbahçe'nin listesinde olan genç oyuncunun transfer için harekete geçti.