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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:15

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Son dakik haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve son olarak derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlamalarını yapan Beşiktaş, Fernando Santos'un da onayıyla Fenerbahçe'nin listesinde olan genç oyuncunun transfer için harekete geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve son maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

BEŞİKTAŞ'TAN DERBİDE CENK'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON İÇİN "VAR KAYITLARI YAYINLANSIN" TALEBİ

Beşiktaş Kulübü, 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni sezon planlamalarına şimdiden başlayan Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un da onayıyla birlikte transfer girişimlerine başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Ara transfer döneminde Al-Musrati ve Ernest Muçi gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş dikkat çekmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Yıldız oyuncu için girişimler başladı...

Kartal, şimdi de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen genç yıldız için girişimlere başladı.

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