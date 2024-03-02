Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
11:10
Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! "Avantaj o takımda"
Son dakika haberi: Trendeyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemini değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler, birçok konuya değinip eleştirilerde bulunurken, o isim maçın zorlu favorisini de açıkladı. İşte o yazılar...