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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! "Avantaj o takımda"
Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:10

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! "Avantaj o takımda"

Son dakika haberi: Trendeyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemini değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler, birçok konuya değinip eleştirilerde bulunurken, o isim maçın zorlu favorisini de açıkladı. İşte o yazılar...

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Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! Avantaj o takımda

Trendeyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemini değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler, birçok konuya değinip eleştirilerde bulunurken, o isim maçın zorlu favorisini de açıkladı. İşte o yazılar...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! Avantaj o takımda

LEVENT TÜZEMEN: KAYBEDERSE TRAVMA OLUR!

Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenmek G.Saray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Yönetim sezon başı pahalı transferler yaparken hedef, UEFA'da finale yürümek, Türkiye Kupası'nı kazanıp, ligde şampiyon olmaktı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! Avantaj o takımda

Pahalı transferler maalesef tutmadı ve yeterince katkı sağlamadı. Şimdi G.Saraylı oyuncular sadece lig şampiyonluğunu kovalayacaklar. Santos'un Beşiktaş'ı, önce gol yememek üzerine oynuyor, bir gol kıstırırsa skoru korumaya çalışıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! Avantaj o takımda

Okan Buruk eğer Beşiktaş'ı yenmek istiyorsa, "Ben oyunumu oynarım, rakip ne oynarsa oynasın" anlayışı ile hareket etmemeli. Çünkü Beşiktaş derbisi zihinsel ve psikolojik olarak stratejik bir değer kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş sözler! Avantaj o takımda

G.Saraylı oyuncular sakin, sabırlı, dikkatli davranmalı. Takım savunmasına tüm oyuncular destek vermeli. Eğer G.Saray, Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atar. Yaşanacak kayıp, psikolojik bir travma yaratabilir.

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