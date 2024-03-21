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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:38

Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Transferde arayışlarını sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi. Sarı-kırmızılı ekip Icardi, Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Bu futbolcular ile birlikte Cimbom, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Aslan aynı zamanda sezon başında başka bir yapılanmaya giderek birçok oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Mustafa Mohamed, Zaniolo, Morutan da bu futbolcuların başında geliyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde mücadele eden Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 81 puanla zirvede bulunuyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. Cimbom, Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Bu grupta sadece ManU'yu yenebilen sarı-kırmızılı ekip 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Aslan, Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda Sparta Prag ile karşılaştı.

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