Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
14:38
Son dakika haberi: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Transferde arayışlarını sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...