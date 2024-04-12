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Haberler Galeri Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 15:53

Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Bu sezon teknik direktör konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı takımda yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıldız transferi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları ve o flaş isim...

Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor...

Beşiktaş yönetimi, sezon başında oluşturulan kadronun takım olmaktan uzak, maliyetinin de faydasının katbekat üzerinde olduğu düşüncesinde.

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Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor...

Bu sezon teknik direktörler konusunda krizler yaşayan Beşiktaş, son olarak Fernando Santos'u göreve getirmişti.

Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor...

SANTOS'U SIKINTI BASTI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan takıma Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ültimatom verirken Fernando Santos'tan da kötü gidişatı durdurmasını istedi.

Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor...

Portekizli teknik adamın geleceği, artık pamuk ipliğine bağlı. 69 yaşındaki hoca, ligde Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü ile oynanacakları maçlardan galibiyet alarak yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyor.

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