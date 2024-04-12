Giriş Tarihi: 12.04.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
15:53
Son dakika haberi: Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Bu sezon teknik direktör konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı takımda yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıldız transferi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları ve o flaş isim...