Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:47
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de dev kulüpler şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için devre arası transfer dönemini oldukça verimli geçirmek istiyor... SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine dair flaş bir yazı kaleme aldı. Özbostan, 3 büyüklerin gündemine dair çarpıcı ifadeler kullanırken, Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan 2 ayrılığı resmen açıkladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...