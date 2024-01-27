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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:47

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de dev kulüpler şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için devre arası transfer dönemini oldukça verimli geçirmek istiyor... SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine dair flaş bir yazı kaleme aldı. Özbostan, 3 büyüklerin gündemine dair çarpıcı ifadeler kullanırken, Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan 2 ayrılığı resmen açıkladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de dev kulüpler şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için devre arası transfer dönemini oldukça verimli geçirmek istiyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine dair flaş bir yazı kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

Özbostan, 3 büyüklerin gündemine dair çarpıcı ifadeler kullanırken, Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan 2 ayrılığı resmen açıkladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

G.Saray'da Boey gitti. İnce bir çizgiydi! Takımın önemli futbolcularından bir tanesiydi.. Ama bazen iyi teklifleri de geri çevirmemek lazım. Özellikle de "Sakatım" deyip oynamayan! Boey, İstanbulspor maçında forma giymedi sakat olduğu için ama futbolcu aslında sakat değildi..

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

Bayern Münih, sözleşmeli bir oyuncunun kafasını çelmişti bir kere... Öncelikle bu büyük bir suçtu! Kolay mı 5 yıllık anlaşma ve sezon başına futbolcuya 3 milyon Euro. Yani toplamda 15 milyon Euro.. Müthiş para.. Fransız yıldız da bu fırsatı kaçırmak istemedi..

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