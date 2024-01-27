Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 2 ayrılık! Böyle açıkladı...

Bayern Münih, sözleşmeli bir oyuncunun kafasını çelmişti bir kere... Öncelikle bu büyük bir suçtu! Kolay mı 5 yıllık anlaşma ve sezon başına futbolcuya 3 milyon Euro. Yani toplamda 15 milyon Euro.. Müthiş para.. Fransız yıldız da bu fırsatı kaçırmak istemedi..