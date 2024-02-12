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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 23:22

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

Son dakika haberi: Trendyol'da bugün Kayserispor engelini geçemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın kulüpteki belirsizliği devam ediyor. Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi. Sakatlığı sebebiyle bugünkü Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan Aboubakar'ı transfer etmek isteyen takım belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

Geçtiğimiz hafta ligde Trabzonspor'u mağlup eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor'u geçen Beşiktaş'ın galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

YENİ TRANSFERLER İMZAYI ATTI

Beşiktaş, yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

Beşiktaş'ta yeni oyuncular takıma katılırken, şimdi de gözler sezon sonunda ayrılacak olan isimlere çevrildi. Bu oyunculardan bir tanesi de Aboubakar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...

ABOUBAKAR'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

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