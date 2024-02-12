Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
23:22
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar yolcu! Flaş teklif ortaya çıktı: Yeni adresi...
Son dakika haberi: Trendyol'da bugün Kayserispor engelini geçemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın kulüpteki belirsizliği devam ediyor. Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi. Sakatlığı sebebiyle bugünkü Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan Aboubakar'ı transfer etmek isteyen takım belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...