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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:25

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçı oynayacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transferde adımlarını atan Beşiktaş yönetimi, takımdan gitmesi beklenen yıldız oyuncunun yerine başka bir yıldız oyuncuyu getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçı oynayacak. Şenol Güneş'in önderliğinde çalışmalarına başlayan Kartal, aynı zamanda transferde de hareketlilik yaşıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

Transfer dönemini Emrecan Bulut ile açan siyah-beyazlı kulüp, başka yıldız transferler için çalışmalarını devam ettiriyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

Transfer sezonunda acele etmek istemeyen ve nokta atışı yaparak doğru transferler yapmak isteyen yönetim, Amartey, Halil Dervişloğlu ve Dusan Tadic gibi yıldızlar ile görüşmelere başlarken, başka bir yıldızı daha gündemine aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...

REDMOND, SABIR TAŞINI ÇATLATTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna edebilmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond, hâlâ yapılan teklife bir yanıt vermedi. Geçen sezon özellikle ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz kanat oyuncusuna geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanınmıştı.

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