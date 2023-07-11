Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:24
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
10:25
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz yıldız hamlesi! Yıldız oyuncunun bileti kesildi...
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçı oynayacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transferde adımlarını atan Beşiktaş yönetimi, takımdan gitmesi beklenen yıldız oyuncunun yerine başka bir yıldız oyuncuyu getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...