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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 18:03

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına takviyeler yapmıştı. Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Kartal, dev bir operasyon için düğmeye bastı. Beşiktaş, 5 oyuncusunun biletini keserken, 3 yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

Siyah beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına takviyeler yapmıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Kartal, dev bir operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

Beşiktaş, 5 oyuncusunun biletini keserken, 3 yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...

5 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ

Fanatik'in haberine göre; gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, şimdiden 5 futbolcunun biletini kesti.

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