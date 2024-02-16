Giriş Tarihi: 16.02.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
18:03
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev operasyon! 5 ayrılık, 3 transfer...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına takviyeler yapmıştı. Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Kartal, dev bir operasyon için düğmeye bastı. Beşiktaş, 5 oyuncusunun biletini keserken, 3 yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...