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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 08:41

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

Son dakika haberi... Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantının ardından ise istifa için karara varacak. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

Son dakika Beşiktaş haberi... Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

Beşiktaş sezona geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini alıp, Pjanic ve Batshuayi gibi iki önemli yıldızı da kadrosuna katarak başlamıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ

Lige ilk 5 haftada aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlikle çok iyi başlayan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor maçıyla birlikte düşüşe geçmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'la eşleştiği grupta 0 çekerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sıcak saatler! Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu?

Kara Kartal ligde ise 10. haftadaki Galatasaray derbisinin ardından ligde galibiyet yüzü görememişti.

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